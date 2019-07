Les chances pour que Youri Tielemans reprenne l’entraînement ce lundi à Monaco sont de plus en plus minces.

Désireux de quitter un club où Leonardo Jardim ne compte pas sur lui, le Diable est sur le point de voir son souhait de s’en aller et de retourner à Leicester doublement exaucé. Ces derniers jours, les négociations entre la direction monégasque et son homologue anglaise où le milieu sort d’un prêt très réussi ont d’abord donné l’impression de stagner mais sont bien parties pour très vite s’accélérer. Conscient de la valeur d’un joueur acheté 25 millions d’euros, l’état-major du club de la Principauté a rapidement fixé un prix : 40 millions de livres, soit un peu moins de 45 millions d’euros. Et les Foxes, en pole dans ce dossier, sont désormais prêts à cet investissement qui va faire du Bruxellois le joueur le plus cher de l’histoire du club tout en faisant entrer 1 575 000 millions d’euros dans les caisses anderlechtoises au titre des indemnités de formation.