À seulement 21 ans, on peut dire que Youri Tielemans a déjà de la bouteille. Alors qu’il a commencé sa carrière chez les Mauve et Blanc quand il n’avait que 16 ans, il vient de passer de la Ligue 1 à la Premier League. Prêté jusqu’en fin de saison à Leicester, il compte bien y faire son trou, lui qui a toujours rêvé du championnat anglais. "Je suis très excité d’être ici, explique-t-il à LCFC TV. La Premier League est l’un des meilleurs championnats au monde et quand j’étais jeune, je regardais tous les matchs à la télévision. Je pense que tous les enfants ont envie de jouer en Premier League et pour moi, c’était un rêve."

En débarquant à Leicester, Youri Tielemans arrive dans un effectif à son image : très jeune. "J’ai tout de même engrangé pas mal d’expérience car j’ai commencé ma carrière à 16 ans. J’ai participé à la Coupe du monde et tous les ans, ou presque, j’ai évolué en Coupe d’Europe, que ce soit en Ligue des champions ou en Europa League. Je pense que cette expérience me permettra de relever ce challenge", explique le nouveau milieu de terrain de Leicester.

À Leicester, Youri Tielemans va retrouver deux joueurs qu’il a eu l’occasion d’affronter en Coupe du monde : Jamie Vardy et Harry Maguire. "Pour les fans anglais, je ne pense pas que ce soit un bon souvenir, sourit-il faisant référence au fait que les Diables ont battu deux fois l’Angleterre en Russie l’été dernier. Ça n’a jamais été facile de jouer contre eux car Harry est un top défenseur alors que Jamie bouge beaucoup dans les espaces en attaque. Je suis très content de pouvoir évoluer à leurs côtés à présent."

Quant aux débuts de Youri Tielemans, ils sont prévus pour ce dimanche, à domicile, face à Manchester United. "Quand je regardais l’ambiance qu’il y avait dans ce stade lors du titre en 2016, j’ai été très impressionné. J’ai hâte d’être dimanche et de découvrir cette atmosphère."

Sera-t-il titulaire ? Ça, c’est Claude Puel, son nouveau coach, qui le décidera même si Youri est prêt à répondre à ses attentes. "Ma meilleure position, c’est en box-to-box mais je peux jouer partout au milieu, peu importe où mon entraîneur à besoin de moi."

Auteur de cinq goals en 20 matchs avec Monaco cette saison en championnat, l’ancien Anderlechtois entend bien faire trembler les filets. "J’essaye d’être présent dans le rectangle adversaire ou de shooter de loin car je sais que c’est difficile de défendre face à ce style de jeu. De toute manière, je suis d’abord là pour aider l’équipe", conclut Youri Tielemans.