L’infirmerie de City affiche (déjà) complet. Que ce soit Gabriel Jésus, Sergio Agüero, Aymeric Laporte ou encore Gündogan, Pep Guardiola va devoir se creuser les méninges pour aligner une équipe capable de rivaliser avec les Belgicains (Praet, Tielemans et Castagne) des Foxes qui réalisent un bon début de championnat. "Actuellement, nous n’avons que 13 joueurs disponibles en équipe première", peste Pep Guardiola.

Mais, malgré tout, l’équipe qui devrait être alignée par l’Espagnol aura fière allure avec des joueurs comme Sterling, Foden, Torres ou encore, bien évidemment, De Bruyne. Auteur d’un but (sur penalty) chez les Wolves, KDB est à déjà dans une forme étincelante.

Et avec un De Bruyne à la baguette, tout est possible pour cette équipe qui reste sur six victoires consécutives en Premier League. Mais attention car Leicester est capable de tout, surtout avec son trio belge en feu. Parfaitement intégré, Timothy Castagne n’a eu besoin que d’un match pour inscrire son premier but.

Idem pour Dennis Praet qui, lui, a trouvé le chemin des filets face à Burnley le week-end dernier. Et comme on dit : jamais deux sans trois. Youri Tielemans sera-t-il le 3e Diable à faire trembler les filets pour les Foxes ? Réponse en fin d’après-midi dans un match qui sent la poudre d’autant que Leicester est la dernière équipe à avoir empêché les Citizens de marquer en première mi-temps. C’était en février dernier…