Comme tous les Diables, Youri Tielemans avait le sourire en quittant les vestiaires. "On sort de ce mois de juin avec un sentiment très positif. 12 sur 12, c’est un début : le but est de tout gagner jusqu’à ce que la qualification soit assurée. Puis seulement on pensera à l’Euro…", explique-t-il. "Cette fois, le match semblait un peu plus difficile que contre le Kazakhstan. Nous savions que les Écossais joueraient bas et de manière agressive. Mais, en restant patients, nous allions les battre. Le but, juste avant la mi-temps, a tué leur moral."

Le jeune médian voit un autre point positif. "Nous avons très bien su gérer ces matches du mois de juin qui, sur papier, sont toujours plus compliqués. Mais personne n’a pensé au mercato ou aux vacances. Nous étions tous très concentrés. Il faut dire que la concurrence aide beaucoup. Avec le retour de De Bruyne, je n’ai pas joué samedi. Mais, ici, je crois que j’ai répondu présent."

Tielemans va maintenant pouvoir partir au soleil… et prendre une décision quant à son futur en club.

"C’est réglé pour certains Diables mais pas encore pour moi. Il faudra plusieurs jours ou, au pire, plusieurs semaines pour que cela soit officiel. Mais, vous me connaissez, je suis tranquille, cela ne va pas m’empêcher de passer de bonnes vacances…"

En partance de Monaco, Tielemans est sur les tablettes de plusieurs clubs anglais. Leicester aimerait le garder tandis que le nom de Manchester United est cité avec insistance.