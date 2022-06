C’est une réalisation qui a valeur de symbole, pour Youri Tielemans. En marquant son cinquième but pour la sélection, transformant en passe décisive, le service de Michy Batshuayi, Youri Tielemans a été le buteur belge du soir. Il n’avait plus marqué depuis novembre 2020, et un enchaînement contre l’Angleterre et le Danemark (Ligue des nations), avec des frappes lointaines.

Samedi soir, il était dans le rectangle, preuve de son implication offensive, et c’était une ouverture du score. Une ouverture et, faut-il espérer pour le médian de Leicester, la clôture d’une année laborieuse avec la sélection.

De juin 2020 à juin 2021, il y a eu l’Euro, la Ligue des Nations et les matchs de mars qui avaient été autant de rendez-vous manqués, ou mal maîtrisés. S’il a à peine 25 ans, l’ancien Anderlechtois donne l’impression d’avoir l’expérience d’un quadragénaire. Quand les moments ont été difficiles, surtout après la défaite contre la France en demi-finale de Ligue des nations, il n’a pas craqué. Il a toujours voulu se relever, sans s’énerver, et avec la confiance de Roberto Martinez, toujours. C’est ce qui l’a aidé, sûrement.

Contre la Pologne puis au pays de Galles, Tielemans a retrouvé un niveau plus conforme à celui qu’on lui connaît. Comme le reste de l’équipe, son dernier quart d’heure, il l’a plus joué dans un registre défensif, face à la pression galloise. Avec Axel Witsel, il a été plus souvent gêné pour les relances, et cela s’est vu. Pouvait-il mieux anticiper sur l’égalisation galloise ? C’est une des questions de la soirée. Mais avant cela, il avait su reprendre un rôle plus consistant, sans hésiter à donner de la voix, pour repositionner et guider. Le signe d’un joueur qui a retrouvé un peu de confiance.