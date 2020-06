Timothy Castagne: "A Bergame, les gens sont impatients de voir l'Atalanta rejouer" © Belga Diables Rouges Rédaction

Joint par nos confrères d'Eleven Sports, le Diable rouge raconte le confinement et préface cette fin de saison particulière.



Bergame fut l'une des villes les plus touchées dans le monde par l'épidémie de coronavirus. Un drame qui contraste fortement avec les scènes d'euphorie vécues par les supporters locaux ces derniers mois, devant les exploits de l'Atalanta, qualifié pour les quarts de finale de Champions League.



Pourtant, comme Timothy Castagne l'explique, les Bergamasques n'attendent qu'une chose: voir le football reprendre ses droits. Le Diable rouge raconte ainsi son confinement et évoque le calendrier démentiel qui attend son équipe, entre une fin de Champions League palpitante et un top 4 à préserver en Serie A, pour rejouer encore la plus belle compétition la saison prochaine.



Il évoque aussi l'Euro 2021, pour lequel il est optimiste.



