Alors que les clubs de Premier League arrivent à la moitié de la compétition, le site de la BBC a décidé de faire un premier bilan des joueurs qui ont le plus impressionnés les suiveurs du foot anglais depuis le début de saison.

Pour se faire, le média britannique a utilisé son outil, le BBC Sports Rater, grâce auquel les internautes peuvent donner une note aux joueurs après chaque rencontre. Le site de la BBC a fait la moyenne de ces différentes notes pour analyser quel est le joueur le plus important pour chaque équipe depuis le début de la saison (le site précise que seuls les joueurs comptant au moins 6 apparitions ont été pris en compte).

Et au milieu des stars Edinson Cavani (Manchester United), Heung-Min Son (Tottenham), Olivier Giroud (Chelsea), Jack Grealish (Aston Villa), on retrouve un Belge : Timothy Castagne, considéré comme le meilleur joueur de Leicester depuis le début de la saison avec une note moyenne de 6,94.

"Castagne est un excellent transfert pour Brendan Rodgers l'un des joueurs les plus constants de Leicester dans la course au titre", relate le média britannique sur son site internet, "Le défenseur belge a manqué une partie de la saison à cause d'une blessure, mais un goal et trois assists jusqu'à présent, c'est un bilan plutôt correct."

Assez étonnement, à Manchester City, c'est le défenseur John Stones (avec une note de 6,62) qui est le joueur le plus performant, notre Diable rouge Kevin De Bruyne terminant deuxième avec une note moyenne de 6,38.