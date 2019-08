Timothy Catagne est indisponible jusqu'à la fin du mois d'août.

Le défenseur des Diables Rouges a annoncé sa blessure via Twitter. "Je me suis blessé seul en voulant changer de direction à l'entraînement. Ménisque cassé. Petite intervention à suivre vendredi. Retour fin du mois" a écrit le joueur de l'Atalanta Bergame. Voilà qui pourrait compromettre sa participation aux deux prochaines rencontres des hommes de Roberto Martinez à Saint-Marin le vendredi 6 septembre et en Ecosse le lundi 9 septembre dans le cadre des qualifications de l'Euro 2020.

Castagne compte 5 caps avec les Diables Rouges depuis le 7 septembre 2018. Il était titulaire sur le flanc droit défensif lors des trois rencontres jouées en 2019 contre la Russie (3-1), à Chypre (0-2) et face au Kazakhstan (3-0). L'Arlonnais a inscrit son premier but en équipe nationale lors de cette dernière rencontre le 8 juin.