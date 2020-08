La RTBF et Het Laatste Nieuws annoncent que Timothy Castagne est proche de Leicester ! A un an de la fin de son contrat avec l'Atalanta, le Diable rouge va quitter l'Italie cet été. Le PSG a montré de l'intérêt mais le natif d'Arlon lorgne la Premier League...



Cela tombe bien, Leicester cherche un remplaçant à Ben Chilwell, son arrière-gauche parti à Chelsea, et apprécie particulièrement la polyvalence de notre compatriote, capable de jouer tant à droite qu'à gauche de la défense. Le club de Praet et Tielemans pourrait déposer 20 millions d'euros sur la table. Une belle affaire pour l'Atalanta qui l'a recruté pour 6,5 millions il y a trois ans et l'a souvent considéré comme une doublure de Gosens et Hateboer.