Il affichait évidemment un grand sourire sur son visage ce mercredi. Timothy Castagne a pu rejoindre ses coéquipiers à l'entraînement de Leicester City pour la première fois depuis la mi-janvier. Date à laquelle il a dû s'arrêter pour soigner sa cuisse et son épaule.

“Il a subi une opération à la jambe, mais en même temps, il s’est fait remettre l’épaule parce qu‘il y avait un problème. Les deux temps de récupération étaient alignés", expliquait son entraîneur Brendan Rodgers qui a vu son défenseur belge reprendre doucement la course et travailler individuellement depuis fin février, et qui peut désormais enfin se réjouir de le retrouver aux séances collectives.

© LCFC

Timothy Castagne ne sera évidemment pas encore de la partie ce jeudi soir contre le Stade Rennais en Conference League. Il est probablement aussi trop tôt pour espérer le voir aligné ce dimanche contre Brentford. Les Foxes comptent plutôt le retrouver en pleine forme après la pause internationale durant laquelle l'Ardennais en profitera sans doute pour peaufiner son retour.

Roberto Martinez, qui annoncera ce vendredi midi sa liste pour les matchs amicaux face à l'Irlande (26/03) et le Burkina Faso (29/03), ne convoquera en effet pas (à moins d'une énorme surprise) le joueur de Leicester City qui n'a pas encore disputé le moindre match en 2022. Un début d'année qui coïncide avec une période très compliquée pour les Foxes : 8 points sur 24 en Premier League et une élimination précoce en FA Cup face à Nottingham Forest, pensionnaire de D2 anglaise.