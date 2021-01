Mauvaise nouvelle pour les Diables et Timothy Castagne. Le Gaumais est sorti sur blessure dans le duel face à Leeds. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure qui semble être musculaire. Depuis quelques semaines, les absences se multiplient en équipe nationale. Axel Witsel est certainement out pour l'Euro. Thorgan Hazard est toujours blessé tout comme Thomas Meunier, son concurrent à l'arrière droit.

Lors de sa sortie, le score était de 1 à 1 entre son club de Leicester et Leeds. C'est Ricardo Perreira qui a pris sa place. Ce n'est pas la première blessure de l'ancien joueur de l'Atalanta. Il avait été absent un mois et demi entre novembre et décembre à cause d'un claquage.