Après des barrages qui ont vu le Borussia Dortmund ou Naples être mis hors course, le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League et de sa nouvelle petite sœur, la Conference League, a réservé quelques autres belles surprises.

Dix Belges concernés

En plus de ceux de La Gantoise, ce sont encore dix joueurs belges (et un coach) qui restent en course dans les deux compétitions. Dont trois en Europa League. Il y a d’abord l’AS Monaco de Philippe Clement et du Diablotin Eliot Matazo. L’ancien entraîneur de Bruges et son jeune milieu de terrain affronteront les Portugais de Braga dans un duel assez équilibré.

Un autre duel franco-portugais attend Jason Denayer avec Lyon. Le défenseur, qui se remet enfin d’une blessure à la cheville, retrouvera le FC Porto, reversé de la Ligue des champions. Quant à Maximiliano Caufriez, il ira à Leipzig avec le Spartak Moscou. Du moins, si son équipe ne se voit pas sanctionnée d’ici là par l’UEFA. Une chose est sûre, les Moscovites devront trouver un terrain neutre, hors de la Russie, pour leur match "à domicile".

Trois autres belles affiches animeront l’Europa League : le FC Séville face à West Ham, l’Atalanta contre le Bayer Leverkusen et surtout Galatasaray qui défiera le Barça.

Gand ira en Grèce

Dernier club belge encore concerné par l’Europe, La Gantoise a tiré au sort le PAOK Salonique où évolue le Belgo-Marocain formé à Anderlecht Omar El Kaddouri. Le tirage peut paraître abordable mais les Grecs, deuxièmes de Super League, restent un adversaire redoutable qui sort d’une série de onze matchs sans défaite.

Le chemin vers les quarts de finale sera aussi périlleux pour les six autres Belges en lice. Loïs Openda (Vitesse) jouera contre la Roma de José Mourinho, Cyriel Dessers (Feyenoord) se frottera au Partizan, Yorbe Vertessen (PSV) affrontera Copenhague. Alors que Youri Tielemans et Timothy Castagne (Leicester) devront franchir l’obstacle du Stade rennais, avec Jérémy Doku. Comme Castagne, Doku devrait être de retour de blessure pour ces matchs prévus à la mi-mars.