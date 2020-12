Tic-tac, tic-tac. Dans quelques heures, la Belgique connaîtra son adversaire pour la demi-finale du Final 4 de Ligue des Nations programmée… en octobre 2021.

La France, l’Espagne ou l’Italie ? Difficile d’avoir une préférence parmi les champions du monde respectivement de 2018, 2010 et 2006. On se réjouirait d’avoir un affrontement entre Lukaku et Mbappé. Mais on salive aussi de voir Eden Hazard face à son coéquipier madrilène Sergio Ramos. On rêverait même de voir Kevin De Bruyne dans ses œuvres face à la défense de la Squadra azzurra.

Quoi qu’il en soit, la Belgique devra venir à bout de son futur adversaire pour ensuite tenter de remporter le premier grand trophée de son histoire et la deuxième édition de la Ligue des Nations. En juin 2019, le Portugal avait battu les Pays-Bas en finale (1-0) de la première édition jouée chez elle.

Cette fois, ce Final 4 devrait probablement se jouer les 6, 7 (demi-finales) et 10 octobre 2021 (finale et match pour la 3e place) en Italie. Soit à Turin, soit à Milan, la nouvelle maison de Romelu Lukaku. Rendez-vous à 17 h 30 pour connaître le tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse.