Cet été, Toby Alderweireld a changé de vie. Arrivé en 2014 en Angleterre, il a quitté la Premier League et Tottenham pour le modeste championnat qatari et Al-Duhail. Un championnat forcément moins éprouvant physiquement pour celui qui a fêté ses 32 ans en mars dernier. "Mon intégration avec ma nouvelle équipe s'est bien passée", a-t-il commencé.

Manque de chance, le défenseur anversois a rapidement été infecté par le Covid. Mais il a tenu à rassurer tout le monde: il est en forme. "Entre-temps j'ai bien récupéré et je suis tout à fait apte à commencer cette demi-finale de Nations League."

Une bonne nouvelle sachant que Roberto Martinez n'a sélectionné que quatre défenseurs axiaux. Ce qui ne constitue pas un problème pour le défenseur formé à l'Ajax. "Pourquoi n'avoir pris que 4 défenseurs? Il faut poser la question au coach. Ce que je peux vous dire, c'est que nos quatre défenseurs centraux sont en forme. Et que les choix n'ont pas été faits à la légère. Nous sommes confiants dans le fait que nous serons en mesure de terminer parfaitement cette compétition avec les joueurs sélectionnés."

Pour disputer la finale de dimanche, les Diables devront d'abord vaincre la France. Un sacré morceau. "Clairement, c'est une équipe de très haut niveau. Mais nous ne devons pas leur laisser le sentiment que cette équipe est trop forte. Personnellement, je vois cette rencontre comme un obstacle à la finale. Nous devons aborder ce match de façon professionnelle. Nous avons une idée de comment battre cette équipe."

Pour lui, c'est du 50/50 entre ces deux formations. "Je pense que nous devons les regarder en face. Ce que fait la France n'a pas beaucoup d'importance. C'est une belle étape pour démontrer pourquoi nous sommes le numéro un au classement FIFA."

Face à lui, le joueur de 32 ans devra batailler contre ce qu'il se fait de mieux en Europe. Malgré son âge avançant, Alderweireld est confiant. "J'ai hâte de jouer contre des gars comme Mbappé et Griezmann. Je n'ai pas peur. Je veux me montrer et prouver que nous pouvons contenir ces gars-là." Pour conclure, il est revenu sur les critiques à propos de la défense vieillissante des Diables. "Les commentaires sur la défense... Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet ? Nous avons toujours obtenu de bons résultats et nous allons essayer de continuer dans cette voie. Nous répondrons sur le terrain" a ajouté l'expérimenté défenseur.

Clairement, les Diables viseront la victoire finale à la Nations League. "Effectivement, cette compétition n'a pas encore une grande histoire. Mais cela n'a pas d'importance, nous allons tout faire pour gagner ce tournoi."