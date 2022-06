En plein débat sur la façon d’articuler la défense, Roberto Martinez a sorti une formule qui a surpris, mercredi, en plaçant Leander Dendoncker à droite du trio et, surtout, en installant Toby Alderweireld au centre de la ligne arrière. Un choix payant, tant l’Anversois de 33 ans a pu y mettre en valeur ses qualités ailleurs que sur un côté droit auquel on le pensait abonné. Jeudi soir, en commentant le match, Roberto Martinez lui-même avait oublié qu’il l’avait déjà positionné au centre à une reprise : en 2017, contre Chypre (4-0), aux côtés de Ciman et Vertonghen.