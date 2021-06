"Dire qu’on est content ou mécontent d’un adversaire, ce n’est pas la bonne mentalité." D’habitude discret et pas du genre à se lâcher à l’interview, Alderweireld ne s’est pas caché au moment d’affronter un des meilleurs joueurs de l’Histoire. Analyse.

Comment comptent-ils s’occuper de Ronaldo ?

Même pas besoin de citer le nom de Ronaldo pour que les Diables en parlent. "Il pense but, but et but", sourit Carrasco. "Il n’a besoin que d’une demi-occasion pour marquer."

La première cible de CR7 sera son adversaire direct : Toby Alderweireld. Le défenseur connaît bien le Portugais pour l’avoir affronté en Liga et même en finale de Ligue des champions. "Le Portugal dans son ensemble est une vraie équipe de tournoi. Ils ont la chance d’avoir un Ronaldo dans la forme de sa vie. Face à lui, il faut défendre en équipe. On parle d’un des meilleurs joueurs au monde. J’ai beaucoup de respect pour lui. On trouvera une solution ensemble."

Et Alderweireld compte faire de l’expérience des Diables une force. "Nous nous connaissons bien. Peu importe qui est en face, nous pouvons nous adapter. Nous connaissons tous notre rôle et ce qui nous est demandé."

Risquent-ils de sous-estimer le reste de l’équipe portugaise ?

Réduire le Portugal à Cristiano Ronaldo serait une grave erreur. Les Diables ne comptent pas uniquement se concentrer sur sa personne.

"Il n’y a qu’une solution : être au top dans chaque ligne. J’ai la chance d’avoir déjà affronté Bernardo Silva et Diogo Jota. Deux super joueurs que je trouve sous-estimés. Je ne dis pas que les connaître est un avantage mais, au moins, j’ai conscience de leur réel niveau. Ronaldo est bien entouré."

Sont-ils les favoris de ce match ?

Interrogé par un média portugais sur un potentiel avantage des champions d’Europe en titre, Alderweireld a retourné la question.

"Il y a de la qualité au Portugal ainsi que de l’expérience. Mais je pense que vous n’imaginez pas à quel point nous avons faim. Notre motivation de réaliser quelque chose de grand pour notre pays est énorme. Nous ferons tout pour y parvenir. Il faut oser être un peu arrogant et affirmer que nous n’avons peur de personne et que nous pouvons battre tout le monde."