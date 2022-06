Contrairement à la plupart des cadres, Toby Alderweireld n'a pas disputé une saison harassante. C'est donc avec envie et impatience qu'il aborde ces quatre matches de Ligue des Nations avec les Diables Rouges, et particulièrement le derby contre les Pays-Bas, vendredi au Stade Roi Baudouin. "La rivalité est peut-être moins exacerbée qu'à l'époque mais cela reste un duel entre deux grandes nations. C'est vraiment important de jeter les bases d'une qualification pour le Final Four", a lancé le défenseur de 33 ans, présent en conférence de presse mercredi au centre national de Tubize.

Contrairement à certains joueurs, à l'instar de Youri Tielemans (50 matches), Toby Alderweireld a connu un exercice moins dense que d'autres membres de l'équipe nationale en jouant 28 rencontres pour sa première saison au Qatar, à Al-Duhail. "J'arrive ici frais et, en ce qui me concerne, la pression est moins élevée qu'en Premier League", avoue celui qui a évolué six saisons à Tottenham. "Ces quatre prochaines rencontres ne sont sûrement pas de trop, elles sont également beaucoup plus plaisantes à jouer que des amicaux. Ce sont de beaux matches avec de l'enjeu et jouer avec la possibilité de pouvoir participer au Final Four, c'est plus agréable."

"Les Pays-Bas ont vraiment une bonne équipe, constituée de joueurs du top niveau. Mais nous évoluons à domicile et nous allons débuter la partie pour les trois points. C'est presque une obligation avec un stade comble", a ajouté Alderweireld, "impatient" d'en découdre contre les 'Oranje'.

Toby Alderweireld, formé à l'Ajax, où il a joué jusqu'en 2013, a un lien fort avec le football néerlandais. Ce sera son 3e match contre les Pays-Bas. Il avait joué une mi-temps de la victoire 4-2 lors d'un amical en août 2012, manqué l'amical de novembre 2016 (1-1) en raison d'une blessure avant de disputer l'intégralité de celui d'octobre 2018 (1-1).

International à 118 reprises (5 buts), il n'a plus joué en compétition depuis le 22 avril et un duel en Ligue des Champions asiatique. C'est donc sans rythme que l'Anversois de 33 ans est arrivé à Tubize.