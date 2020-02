Le Diable Rouge Toby Alderweireld est devenu papa pour la deuxième fois. Sa compagne Shani Van Mieghem a donné naissance à une petite fille, baptisée Jace.

Le défenseur de Tottenham, 30 ans, a annoncé la nouvelle sur Twitter. "Jace Alderweireld. Le plus beau cadeau de Saint-Valentin que nous pouvions souhaiter! Merci à ma belle épouse Shani d'être la femme la plus forte et la plus courageuse. Mon coeur est si rempli et j'ai hâte de voir les souvenirs spéciaux que nous allons créer tous les quatre ensemble."

En septembre 2018, Alderweireld était devenu papa pour la première fois avec la naissance d'Ayla.