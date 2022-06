Contrairement à Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld est très motivé à l’idée de jouer en Ligue des nations.

Alors que Kevin De Bruyne se plaint de devoir jouer quatre matchs de Ligue des nations en cette fin de saison, on entend un autre son de cloche du côté de Toby Alderweireld (33 ans). "Moi, j’ai une énorme envie de jouer ce match, dit le joueur d’Al-Duhail au Qatar. Je comprends les joueurs qui évoluent en Premier League, j’y ai joué pendant sept saisons. Mais moi, j’ai joué moins de matchs au Qatar. Je m’y suis ressourcé. Je suis frais et donc très motivé."

Alderweireld a d’autres sources de motivation. "J’ai joué à l’Ajax et je garde donc de bons contacts avec mes ex-coéquipiers comme Blind. Et Bergwijn, je l’ai côtoyé à Tottenham. En 14 ans de carrière, je n’ai joué que deux fois contre les Pays-Bas. Le stade sera rempli, cela donne envie de sortir un gros match et de le gagner. Et c’est aussi le début de la préparation pour le Mondial. L’avantage de la Ligue des nations est que ce sont tous des adversaires de niveau."