Toby Alderweireld a signé un nouveau contrat avec Tottenham jusqu'en 2023, a annoncé vendredi le club anglais, finaliste de la dernière Ligue des Champions.

Alderweireld, 30 ans, évolue à Tottenham depuis juillet 2015. Il a disputé 179 rencontres (6 buts) sous le maillot des 'Spurs'.

Le défenseur a été formé au Germinal Beerschot Anvers et à l'Ajax. Il a débuté en équipe première avec les Ajacides en janvier 2009. Après trois titres de champion des Pays-Bas, le défenseur a été recruté par l'Atlético Madrid en 2013. Après une saison, durant laquelle il n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de base, Alderweireld a rebondi, en prêt, à Southampton. Ses prestations en Premier League ont attiré l'attention de Tottenham, qui a débourseé 16 millions d'euros pour le recruter. Il est rapidement devenu un élément clé des 'Spurs', disputant toutes les rencontres de championnat lors de sa première saison. L'an passé, il a joué 50 des 58 matchs de Tottenham, toutes compétitions confondues, débutant 12 des 13 rencontres de l'épopée en Ligue des Champions.

"Je suis très heureux", a expliqué le défenseur. "Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens. Je vis un rêve. Tottenham est ma maison. Je ne pourrais pas me sentir mieux ailleurs. Je suis honoré de rester. J'ai depuis le début une bonne relation avec les supporters et tout le club. Je ne me voyais pas jouer pour une autre équipe. Je suis amoureux de ce club et je pense que cet amour va dans les deux sens."

Alderweireld s'est penché sur l'avenir sportif des 'Spurs', désormais entraînés par José Mourinho. "Cela a l'air très bien. Nous vivons le début de quelque chose de grand. Nous voulons continuer à grandir avec toute l'équipe. Je pense que les fans voient que nous avons un groupe fantastique de joueurs, un groupe d'amis qui plus est. Nous travaillons l'un pour l'autre et voulons livrer de grandes prestations. L'objectif est d'atteindre chaque année la Ligue des Champions. La saison passée, nous avons montré que nous pouvons battre tout le monde. Nous voulons aller en finale encore une fois."

Cette saison, la situation n'a pas changé, malgré l'arrivée sur le banc de touche de José Mourinho: il compte 16 titularisations en 17 rencontres. Son contrat arrivait à échéance en fin de saison.

Avec 98 sélections (5 buts) en équipe nationale, Alderweireld est le quatrième joueur le plus 'capé' de l'histoire des Diables Rouges.