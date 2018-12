Tottenham va lever l'option qui lui permet de prolonger automatiquement le contrat de son défenseur belge Toby Alderweireld jusqu'en 2020, a annoncé jeudi le manager du club londonien Mauricio Pochettino, rapportent Skysports et d'autres medias britanniques. Sinon le Diable rouge aurait été libre en fin de saison.

Après la validation de la levée de l'option, il ne pourra en effet plus quitter le club que pour au moins 25 millions de livres sterling (27,7 million d'euros), et au plus tard deux semaines avant la clôture du mercato d'été, ainsi que ce sera stipulé dans une clause du nouveau contrat.

Les négociations entre les deux parties en vue de la signature d'un engagement portant sur plusieurs saisons s'éternisaient et engendraient même des tensions. Tottenham a donc décidé de se protéger en levant l'option prévue dans le contrat en cours.

Autrement dit si Alderweireld (ex-Ajax Amsterdam, Atletico Madrid et Southampton), 29 ans, qui évolue depuis 2015 chez les Spurs, devait quand même quitter Tottenham, comme cela semble probable, ce ne sera pas gratuitement...