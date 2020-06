Tottenham propose à Vertonghen une prolongation de contrat... d'un mois ! © Belga Diables Rouges N. Ch.

Le défenseur des Spurs est en fin de contrat. Jan Vertonghen vit actuellement ses dernières semaines à Tottenham. Cela ne fait désormais plus aucun doute. Après huit ans de bons et loyaux services, le natif de Saint-Nicolas s'est vu offrir une prolongation de contrat de... un mois, si l'on en croît nos confrères du Nieuwsblad. Tottenham cherche en fait à éviter tout problème juridique en cette fin de saison particulière, qui s'étendra jusqu'au mois de juillet alors que le contrat de Vertonghen expire le 30 juin.



La Premier League a demandé aux clubs de régler le problème des joueurs en fin de contrat avant le 23 juin. Notre compatriote a donc encore près de trois semaines pour se décider à signer cette prolongation ou non. On imagine qu'il a envie de terminer la saison avec son club mais il ne doit pas mettre en péril un éventuel transfert avec une blessure.



Affaire à suivre...