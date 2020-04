En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier a récemment rappelé son envie de rester. "

Tout le monde sait que mon objectif principal, c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme. On verra d’ici la fin de saison", avait précisé le Diable rouge à la RTBF il y a deux semaines. Mais le temps passe et l’ancien de Virton et du Club Bruges n’a toujours pas reçu d’offre de la part de la direction parisienne. Si Thomas Tuchel reste en place, la possibilité de voir Meunier rester dans la capitale française apparaît comme de plus en plus improbable. "Un joueur libre, international dans l’équipe n°1 mondiale et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat", avait indiqué l’arrière droit. Certains clubs partagent évidemment son opinion. Cela semble être le cas de Tottenham. Selon L’Équipe, le club londonien, entraîné par José Mourinho, se montre le plus insistant et semble tenir la corde pour s’attacher les services du Belge gratuitement.