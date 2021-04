Selon nos informations, Ahmed Touba souhaiterait porter les couleurs de la Belgique. Alors que son profil de défenseur gaucher lui avait permis de figurer dans le radar de Roberto Martinez, le joueur de Waalwijk avait pourtant décidé de répondre favorablement à la convocation de l’Algérie.

Appelé par Djamel Belmadi lors de la dernière trêve internationale, il n’était pourtant pas entré en jeu lors du déplacement des Fennecs en Zambie et lors de la réception du Botswana. Ce n’est pas anodin. S’il avait joué ne serait-ce qu’une seconde, le joueur de 23 ans n’aurait pu évoluer pour la Belgique.

Le natif de Roubaix avait décidé d’accepter l’appel de l’Algérie davantage pour faire plaisir à sa famille mais l’ex-élément du Club Bruges s’est vite rendu compte qu’il préférait évoluer avec les Diables. "J’ai grandi et j’ai fait toutes mes classes en Belgique. L’Algérie est aussi mon pays car toute ma famille vient de là-bas", avait-il confié dans nos colonnes. Son cœur pencherait donc finalement vers la Belgique qu’il a défendue encore récemment chez les Espoirs.

C’est donc une option en plus pour Roberto Martinez. Après s’être relancé en… Bulgarie la saison dernière, le longiligne arrière central explose aux Pays-Bas cette année. Avec Waalwijk, il a déjà inscrit trois buts, en plus de figurer régulièrement dans l’équipe-type de la semaine. Il a encore réalisé une excellente partie face à l’Ajax hier. Des prestations qui attirent déjà l’œil de formations plus huppées. L’été prochain, Touba devrait franchir un cap. Feyenoord et la Lazio sont déjà entrés en discussion avec son entourage. Monaco s’est également renseigné pour en faire le successeur de Badiashile, courtisé en Allemagne.