Les Belges ont mené 4-0 après des goals de Steven Dillien (11e), Ahmed Sababti (11e), Pinheiro (25e) et Valentin Dujacquier (28e). L'Allemagne, via un auto goal de Sababti (35e) et un but de Schulz (37e), a sauvé l'honneur.

Samedi, les Diables Rouges Futsal affronteront la France sur le coup de 13h00 avant de défier dimanche (16h00) les Oranje, qui préparent le championnat d'Europe, qui se déroulera du 19 janvier au 6 février 2022 chez eux, à Amsterdam et à Groningue.

Après avoir raté la qualification pour cet Euro 2022, l'équipe entraînée par Karim Bachar vise désormais la Coupe du monde 2024. Le sélectionneur national considère ce tournoi comme "une excellente opportunité de donner une chance à de nouveaux garçons afin qu'ils acquièrent de l'expérience internationale".