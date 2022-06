Un temps record… ou presque !

En effet, il n’aura fallu que 9 petites minutes à Loïs Openda pour trouver le chemin des filets lors de la victoire écrasante de nos Diables face à la Pologne (6-1). Dans le groupe actuel, il n’y a que Michy Batshuayi qui a fait mieux, en mars 2015 pour ses débuts contre Chypre, trois minutes seulement après son apparition sur le terrain, pour sceller la victoire des Diables (5-0).

Des débuts tonitruants pour le joueur du Vitesse Arnhem qui, à ce niveau-là, fait beaucoup mieux que ses deux autres concurrents : Lukaku (380 minutes avant son premier but) et Origi (135 minutes).

Il aurait pu choisir trois pays différents

Né d’une mère d’origine marocaine et d’un papa originaire du Congo, l’attaquant belge a été sollicité à de nombreuses reprises dans sa carrière, et ce, jusqu’à la scène internationale. Grâce à ses origines, il avait le choix de jouer pour trois pays différents. Cependant, Openda n'a toujours eu qu’une seule chose en tête : la Belgique. “Le Maroc m’a déjà contacté plusieurs fois…Mais je me sens Belge. Je suis né ici, j’ai toujours joué pour la Belgique, qui reste mon premier choix”, avait-il affirmé à nos confrères du Soir, en novembre dernier.

Son avenir est encore flou

On s’en doute, les places au Qatar seront chères et Loïs Openda risque d’être l’un des grands déçus s'il ne fait pas partie de la liste de Roberto Martinez pour disputer la Coupe du Monde. Les mois et semaines à venir seront primordiales pour le natif de Liège, pour qui il est temps de changer d'air. “Vitesse c'est terminé. J’ai connu deux belles années là-bas. Je vais maintenant jouer dans un club qui a confiance en moi.”

Malgré ses déclarations, son avenir reste assez flou… Un retour de prêt au Club de Bruges est dans l'air et Carl Hoefkens semble compter sur lui. Mais c’est plutôt à l’étranger que Loïs Openda pourrait confirmer sa très bonne saison, avec notamment l'intérêt du PSV Eindhoven et de Fenerbahce. Son choix sera primordial, lui qui semble avoir toutes les cartes en main pour faire partie de la liste des 23 ou 26… Discussion en cours.