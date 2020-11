L’un sera sous le feu des projecteurs de l’Etihad Stadium, l’autre devra très probablement se contenter d’un rôle de spectateur en tribune. L’un est désormais considéré comme le meilleur milieu de terrain de la planète, l’autre doit sérieusement songer à changer de club. Kevin De Bruyne et Divock Origi ont foulé les mêmes installations du Racing Genk entre 2005 et 2010 avant de s’affronter au plus haut niveau. Mais aujourd’hui, ils vivent plus que jamais deux trajectoires opposées.

(...)