Pendant l'euro 2020 disputé en juin 2021, les Diables avaient élus domicile dans leur centre d'entrainement situé à Tubize entre les différents matchs. Jérémy Doku, qui faisait partie de la sélection est revenu au micro de RMC sur cet Euro et a révélé une anecdote à propos de la visite du Roi auprès de nos Diables Rouges.

"On nous dit que le Roi il va venir nous rendre visite aujourd'hui. Moi je me dis dans ma tête 'Waw le Roi va venir c'est une dinguerie'. Le staff nous dit comment on doit lui parler et tout . Moi je suis là 'Ok, ok, ok vas-y c'est bon'", explique le joueur du Stade Rennais. "Tout le monde était sérieux, sur la ligne et tout. Je vois Romelu il est hyper sérieux et tout alors que moi je suis le seul qui est occupé de rigoler."

Le Roi Philippe salue alors tous les joueurs et vient le moment de saluer l'ancien joueur d'Anderlecht. "C'était à mon tour de la saluer et moi j'avais tout oublié de la façon dont on devait lui parler. Je stressais, j'avais vraiment tout oublié. Il me tend la main et là Eden qui est le capitaine lui dit 'ça, c'est Jérémy'. Le Roi il répond 'Ah oui, toi je te connais' et moi je lui réponds bonjour du coup."

C'est à ce moment-là que le joueur avoue avoir totalement perdu ses moyens. "Il me demande si ça va. Alors moi je lui réponds 'tranquille et toi?'... J'avais oublié que c'était le Roi ! Directement je vois à gauche et à droite que ça commence à parler en disant 'Qu'est-ce qu'il fait lui?'. Le Roi il m'a répondu 'Oui oui ça va'. Je pense qu'il était choqué mais il aimait bien ma réponse quand même".