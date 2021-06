Trois absents à l'entraînement des Diables: Eden Hazard s'entraîne à part Diables RougesVidéo N. Ch. avec R.V.P. Eden Hazard, Vertonghen et Vermaelen étaient absents de l'entraînement collectif des Diables, ce mardi.

Si Kevin De Bruyne ne rejoindra le groupe que lundi, trois autres joueurs étaient absents de la séance d'entraînement collective, ce mardi matin: Eden Hazard, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen se sont contenté de quelques exercices en intérieur.



Concernant le capitaine des Diables, il s'agit sans doute d'une précaution vis-à-vis des douleurs à la cuisse qui l'ont empêché de disputer le dernier match de championnat avec le Real Madrid.



Thomas Vermaelen, lui, était encore sur le terrain ce dimanche, au Japon. Il doit se remettre de ce dernier match et du long trajet (et du décalage horaire) qu'il a subi pour rallier Tubize.