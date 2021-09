1 160 jours après avoir obtenu la victoire la plus mémorable de l’histoire du football belge (avec le 4-3 contre l’URSS en 1986), notre équipe nationale est de retour à Kazan, théâtre du 2-1 historique contre le Brésil. Alors, oui, le match ne va pas se dérouler à la Kazan Arena, mais dans le plus modeste Central Stadium et Eden Hazard et Toby Alderweireld sont les deux seuls titulaires de l’époque du voyage. Mais, comme pour mieux se souvenir des belles choses, Roberto Martinez a volontairement choisi le même hôtel que lors du Mondial. Avant que les Diables n’y arrivent, la DH s’est rendu au Ramada Wyndham pour se replonger dans les coulisses de l’exploit.