Timothy Castagne? Blessé. Thomas Meunier? Suspendu. Face au vide laissé par le duo, deux solutions existent, campées par Nacer Chadli ou Thomas Foket. Le premier part avec une longueur d’avance sur le second, vu son expérience chez les Diables, mais ne sera pas capable de tenir tout un match.

Et plus de trois ans et demi après sa dernière sélection, Foket devrait disputer ses premières minutes en match officiel avec les Diables.