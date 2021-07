Malgré la défaite en quart de finale de l’Euro et la menace que faisaient planer la France et le Brésil sur son statut, la Belgique devrait encore bien occuper la première place du prochain classement Fifa, qui sera publié le 12 août, devant le Brésil, qui sautera les Bleus, et l’Angleterre, qui restera quatrième.



L’équipe de Roberto Martinez, qui avait rejoint la France en tête du classement Fifa en septembre 2018, avant de prendre seule les commandes de la hiérarchie depuis lors, est donc assurée de rester n°1 jusqu’à la publication du classement de septembre, au moins. Soit trois années ininterrompues sur la plus haute marche. Voilà qui fera sourire ceux qui trouvent ce classement discutable et ne comprennent pas comment il peut être dominé par une équipe qui n’a disputé aucune finale de tournoi.



Quoi qu’il en soit, 36 mois, cela constitue un beau mandat. Seul le Brésil a connu deux plus longs règnes, entre 1994 et 2001 et entre 2002 et 2007.