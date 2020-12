La délégation belge avec son ticket pour les huitièmes de finale comptait déjà Kevin De Bruyne et Divock Origi dans ses rangs. Voilà désormais également Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier. L’issue est en revanche beaucoup moins favorable pour Nacer Chadli, Boli Bolingoli et Jérémy Doku.

Doku éliminé…