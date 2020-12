Trois Diables rouges font partie de la présélection de 55 joueurs en vue d'intégrer l'équipe de l'année 2020, composée par la FIFA et FIFPRO, le syndicat des joueurs professionnels. Il s'agit de Thibaut Courtois (Real Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham) et Kevin De Bruyne (Manchester City).

Si l'absence d'Eden Hazard, qui cherche sa meilleure forme depuis son arrivée au Real Madrid, n'est pas une surprise, celle de Romelu Lukaku l'est davantage. L'attaquant de l'Inter et des Diables rouges a réalisé une grande campagne 2020. Sur toute l'année civile 2020, Big Rom' a inscrit 32 buts avec l'Inter auxquels il faut ajouter ses cinq buts inscrits en cinq rencontres avec les Diables rouges cette automne lors des différents matchs amicaux et de Ligue des Nations.

Eden Hazard est le seul Belge à avoir figuré, depuis la création de l'équipe de l'année FIFA en 2005. Il avait été sélectionné lors des deux précédentes années.

Présélection :

Gardiens : Alisson Becker (Liverpool FC, Bra), Thibaut Courtois (Real Madrid, Bel), David de Gea (Manchester United, Esp), Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Ita), Moraes Ederson (Manchester City, Bra), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, Fra), Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Crc), Manuel Neuer (FC Bayern Munich, All), Jan Oblak (Atletico Madrid, Sln), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone, All) .

Défenseurs : David Alaba (FC Bayern Munich, Aut), Jordi Alba (FC Barcelone, Esp), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Bel), Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Ang), Dani Alves (Sao Paulo, Bra), Jerome Boateng (FC Bayern Munich, All), Alphonso Davies (FC Bayern Munich, Can), Virgil van Dijk (Liverpool FC, P-B), Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Sen), Matthijs de Ligt (Juventus FC, P-B), Marcelo (Real Madrid, Bra), Sergio Ramos (Real Madrid, Esp), Andrew Robertson (Liverpool FC, Eco), Thiago Silva (Chelsea, Bra), Raphael Varane (Real Madrid, Fra) .

Milieux : Thiago Alcantara (FC Bayern Munich puis Liverpool), Spa), Dele Alli (Tottenham Hotspur, Ang), Sergio Busquets (FC Barcelone, Esp), Casemiro (Real Madrid, Bra), Philippe Coutinho (FC Bayern Munich, puis FC Barcelone, Bra), Kevin De Bruyne (Manchester City, Bel), Bruno Fernandes (Manchester United, Por), Leon Goretzka (FC Bayern Munich, All), Jordan Henderson (Liverpool FC, Ang), Frenkie de Jong (FC Barcelone, P-B), N'Golo Kante (Chelsea FC, Fra), Toni Kroos (Real Madrid, All), Joshua Kimmich (FC Bayern Munich, All), Luka Modric (Real Madrid, Cro), Thomas Müller (FC Bayern Munich, All) .

Attaquants : Sergio Agüero (Manchester City, Arg), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gab), Karim Benzema (Real Madrid, Fra), Serge Gnabry (FC Bayern Munich, All), Erling Braut Håland (Borussia Dortmund, Nor), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, Sue), Harry Kane (Tottenham Hotspur, Ang), Robert Lewandowski (FC Bayern Munich, Pol), Sadio Mané (Liverpool FC, Sen), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Fra), Lionel Messi (FC Barcelone, Arg), Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Bra), Cristiano Ronaldo (Juventus, Por), Mohamed Salah (Liverpool FC, Egy), Son Heungmin (Tottenham Hotspur, CdS)