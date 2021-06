Réponses à quelques questions qui ont émaillé le match des Diables face à la Grèce.

1) Depuis quand Lukaku n’avait-il plus été décisif ?

Ni but, ni passe décisive pour "capitaine Lukaku", hier. À sa décharge, il n’a joué qu’une mi-temps. Cela ne lui était plus arrivé depuis sept matchs (Danemark - Belgique 0-2 en septembre). Ce n’est même que la deuxième fois qu’il reste muet en sélection depuis octobre 2018.

2) Carrasco est-il redevenu un soutien d’attaquant plutôt qu’un ailier ?

Après le Danemark et l’Angleterre, c’est la troisième fois en quatre matchs que Yannick Carrasco joue en soutien de l’attaquant et non plus sur le flanc gauche, où l’on avait pris l’habitude de le voir ces dernières années en sélection. Un poste qui lui sied bien et où, à chaque fois, il a remplacé Eden Hazard, absent.

3) Combien de fois Mignolet a-t-il été titulaire chez les Diables cette saison ?

Titulaire comme annoncé, Simon Mignolet a commencé son septième match de la saison dans les buts belges. Courtois, au repos hier et à l’arrêt pour des problèmes de Covid plus tôt dans la saison, n’en a joué que quatre depuis septembre, lui. Il faut remonter à ses débuts, en 2011-12, pour le voir jouer autant la même saison chez les Diables.

4) Depuis combien de temps Sels attendait-il sa première cap ?

Cinq ans et demi après sa première sélection, Matz Sels a reçu hier sa première cap en équipe nationale, ce qui porte à 54 le nombre de Diables rouges utilisés par le sélectionneur espagnol en… 55 matchs ! Sambi s’est longuement échauffé en fin de match… pour ne finalement pas monter.