Alors que l'énorme clash entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic a attiré toute l'attention ce mardi soir, une image qui avait échappé à de nombreux observateurs vient de faire surface: on y voit l'attaquant des Diables repousser Alexis Saelemaekers, qui tentait de le calmer.La question nous avait effleuré l'esprit ce mardi: comment s'est senti Alexis Saelemaekers quand il a vu son équipier chez les Diables et son équipier en club s'embrouiller sur la pelouse de San Siro ? On ne pourra en tout cas pas lui reprocher de n'avoir rien fait pour apaiser la situation, puisque l'on voit le jeune Diable rouge tenter de calmer Romelu Lukaku avec un geste amical, juste après ce gros clash. Mais Saelemaekers - comme bon nombre de spectateurs qui avaient rarement vu Lukaku dans une telle colère - aura appris qu'il faut laisser Romelu se calmer seul, dans ce genre de situation...