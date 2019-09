Eden Hazard a terminé à la huitième position du classement Fifa The Best.

Ce prix, qui récompense le meilleur joueur du monde, est calculé selon les votes du capitaine, du sélectionner et d'un journaliste de chaque pays, le public a également pu voter sur le site de la FIFA. Chacun établit un top 3 dans lequel le premier obtient 5 points, le deuxième 3 points et le troisième 1 point. Une fois le score total calculé, il est pondéré. Eden Hazard a obtenu un total de 16 points.

© D.R.



Si l'on ignore quel pourcentage des votes du public Eden Hazard a reçu, la FIFA a publié le détail des votes des capitaines, des entraîneurs et des journaliste. Voici ceux qui ont voté pour Eden Hazard.

Ils lui ont octroyé 5 points

Parmi les joueurs qui ont donné le maximum de points au Brainois, on retrouve notamment son capitaine, Sergio Ramos et son sélectionneur Roberto Martinez. A préciser que Joachim Löw, qui dirige l'Allemagne, a également placé Hazard au sommet de son top 3. Franco Varella, le sélectionneur de Saint-Marin, estimait également qu'Eden devait être sacré meilleur joueur du monde pour cette année 2019.

La liste:

Julian Baumgartlinger (capitaine de l'Autriche)

Hadan Holligan (capitaine du Barbados)

Sergio Ramos (capitaine de l'Espagne - et du Real Madrid)

Roberto Martinez (sélectionneur de la Belgique)

Joachim Löw (sélectionneur de l'Allemagne)

Liviu Ciobotariu (sélectionneur du Liban)

Franco Varella (sélectionneur de Saint-Marin)

Jones Earl (sélectionneur de Saint-Kitts-et-Nevis)

Zurab Potshhveria (journaliste de la Géorgie)





Ils lui ont octroyé 3 points

Ceux qui estimaient qu'Eden Hazard devait terminer sur la deuxième marche du podium sont plus nombreux. Parmi eux, on pointe Luka Modric, coéquipier d'Hazard au Real; Marcello Lippi, le sélectionneur italien qui dirige actuellement la Chine; Aubameyang, contre qui Hazard a joué plusieurs derbys londoniens durant son passage en Premier League. De nombreux capitaines sélectionneurs et journalistes, peu connus du grand public, ont aussi octroyé 3 points au Belge.

La liste:

Fareed Sadat (capitaine de l'Aghanistan),

Martynovich Aleksander (capitaine de la Biélorussie)

Caesar Kavon (capitaine des Îles Vierges britanniques)

Luka Modric (capitaine de la Croatie)

Christofi Demetris (capitaine de Chypre)

Pierre-Emeric Aubameyang (capitaine du Gabon)

Tehau Teahaunui (capitaine de Tahiti)

Ashley Williams (capitaine du Pays de Galles)

Anoush Dastgir (sélectionneur de l'Afghanistan)

Marcello Lippi (sélectionneur de la Chine)

Julien Mette (sélectionneur du Djibouti)

Papic Kostadin (sélectionneur de l'Eswatini)

Krestinin Aleksander (sélectionneur du Kirghizistan)

Moses Maliehe (sélectionneur du Lesotho)

Moreno Gonzalez (sélectionneur de l'Espagne)

Jan Andersson (sélectionneur de la Suède)

Bobby Richard Samaria (sélectionneur de la Namibie)

Americo Gallego (sélectionneur du Panama)

Goran Milojevic (sélectionneur des Philippines)

Neil Davidson (journaliste du Canada)

Sabur Salahdine (journaliste du Tchad)

Michel Tobo (journaliste de la République démocratique du Congo)

Baboucar Camara (journaliste de la Gambie)

William Ezah (journaliste du Ghana)

Nikolaos Kotsis (journaliste de Grèce)

Geniy Tulegenov (journaliste du Kazakhstan)

Antoine Lahure (journaliste du Luxembourg)

Haithem Miftah (journaliste de Lybie)

Miron Goihman (journaliste de Moldavie)

Crofton Utukana (journaliste des Îles Salomon)

Tor Chittinand (journaliste de Thaïlande)

Mehmet Arslan (journaliste de Turquie)

Artem Frankov (journaliste d'Ukraine)





Ils lui ont octroyé 1 point

C'est à la troisième marche du podium que se retrouve le plus souvent notre compatriote. Parmi eux, on épingle notamment Manuel Neuer, le capitaine de Mannschaft et du Bayern Munich, ou Robert Lewandowski, celui de la Pologne. Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de la Belgique, actuellement à la tête de l'Iran a placé Hazard derrière Ronaldo et Messi.





La liste:

Bhuyan Jamal (capitaine du Bangladesh)

Shedrup Karma (capitaine du Bhutan)

Oniangue Prince (capitaine du Congo)

Manuel Neuer (capitaine de l'Allemagne)

André Ayew (capitaine du Ghana)

Makepe Basia (capitaine du Lesotho)

Abdoulaye Diaby (capitaine du Mali)

Abdoul Ba (capitaine de la Mauritanie)

Christopher Caserne (capitaine de l'Île Maurice)

Torres Raman (capitaine du Panama)

Robert Lewandowski (capitaine de la Pologne)

Aleksandar Kolarov (capitaine de la Serbie)

Hlatshwayo Thulani (capitaine de l'Afrique du Sud)

James Day (sélectionneur du Bangladesh)

Dalic Zlatko (sélectionneur de la Croatie)

Patrice Neveu (sélectionneur du Gabon)

Igor Stimac (sélectionneur de l'Inde)

Marc Wilmots (sélectionneur de l'Iran)

Iong Cho Leng (sélectionneur de Macau)

Papel Hapal (sélectionneur de la Slovaquie)

Stuart Baxter (sélectionneur de l'Afrique du Sud)

Mercury Kendale (sélectionneur de Saint-Vincent et les Grenadines)

Usmon Toshev (sélectionneur du Tadjikistan)

Mohamed Magassouba (sélectionneur du Mali)

Martino Gerardo (sélectionneur du Mexique)

Faruk Hadzibegic (sélectionneur du Monténégro)

Gernot Rohr (sélectionneur du Nigéria)

Park Hang Seo (sélectionneur du Vietnam)

Jose Julio Chiappetta (journaliste d'Argentine)

Robert Gasparyan (journaliste d'Arménie)

Kristof Terreur (journaliste de Belgique)

Hossein Masoud (journaliste d'Iran)

Danilo Diaz (journaliste du Chili)

Jean-Blaise Mengue (journaliste du Gabon)

Elia Gorini (journaliste de Saint-Marin)

Juan Ignacio Gallardo (journaliste d'Espagne).





Le détail des votes ici.





Les votes de certaines stars

Le vote de Messi (Argentine) : Mané, Ronaldo, De Jong

Le vote de Hazard (Belgique) : Mané, van Dijk, Messi

Le vote de Dani Alves (Brésil) : Messi, Mané, van Dijk

Le vote de Modric (Croatie) : Ronaldo, Hazard, Messi

Le vote de Kane (Angleterre) : Messi, van Dijk, Ronaldo

Le vote de Lloris (France) : Messi, Ronaldo, Mbappé

Le vote de Aubameyang (Gabon) : Ronaldo, Hazard, Messi

Le vote de Neuer (Allemagne) : van Dijk, Mané, Hazard

Le vote de Chiellini (Italie) : Ronaldo, De Jong, Salah

Le vote de van Dijk (Pays-Bas) : Messi, Salah, Mané

Le vote de Lewandowski (Pologne) : van Dijk, Mané, De Jong

Le vote de Ronaldo (Portugal) : De Ligt, De Jong, Mbappé

Le vote de Robertson (Ecosse) : van Dijk, De Jong, Mané