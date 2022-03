D’habitude, jouer contre les Reds lui réussi bien. Depuis qu’il a atterri dans le Sussex en 2019, Liverpool est, après Newcastle (2 buts, 3 assists), l’équipe contre laquelle Leandro Trossard est parvenu à se montrer le plus souvent décisif (2 buts, 1 assist). À Anfield, en octobre, l’ancien Genkois avait été intenable et avait même fait trembler les filets d’Alisson. De quoi permettre aux Seagulls de réussir l’impossible à l’époque : arracher des points dans l’antre des Reds (2-2). Un "exploit" que seuls Chelsea (1-1) et Manchester City (2-2) ont également été capables de réaliser cette saison.