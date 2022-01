Tantôt utilisé sur l’aile, tantôt comme attaquant central ou meneur de jeu, l’ancien Genkois est entré dans une nouvelle dimension cette saison. Ses 4 buts sont un premier indice (il s’est arrêté à cinq lors des deux précédentes saisons). Mais c’est plutôt son impact global sur le jeu des Seagulls qui fait de lui le joueur de champ le plus utilisé par Graham Potter (90 % de temps de jeu en championnat).

En 2021, Trossard a été impliqué directement dans un tiers des buts de Brighton. Sa moyenne de 2,72 tirs et 1,39 passe clé par 90 minutes fait aussi de lui le deuxième joueur le plus prolifique du club cette saison, juste derrière le buteur français Neal Maupay.

Ce qui distingue surtout le Diable rouge, c’est sa faculté à faire évoluer les attaques. Celui que les fans de Brighton surnomment The Belgian Wizard (trad. : le magicien belge) ne cesse d’utiliser sa technique, sa vitesse et sa qualité de passes pour faire progresser le ballon depuis l’arrière le plus rapidement possible.