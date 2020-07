Seul buteur du match, le Diable a retrouvé le chemin des filets au meilleur moment.

Leandro Trossard adore Norwich. Mais il n’est pas certain que la réciproque se vérifie. À l’aller, l’ancien Genkois avait fait tomber à lui tout seul les Canaries avec un but et une passe décisive en sortant du banc (2-0). Ce samedi, Trossard a inscrit le seul but de la rencontre d’une subtile reprise sur un centre d’Aaron Mooy (0-1). Un succès qui condamne quasiment définitivement la lanterne rouge de Premier League tout en permettant à Brighton de faire un grand pas vers le maintien et au Diable de retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis le 18 janvier.

Mais ses neufs matchs sans marquer n’ont pas entamé la confiance que lui accorde son entraîneur. "C’est sa première saison en Premier League. Il s’adapte" , a rappelé Graham Potter. "Il fait beaucoup de bonnes choses cette saison et je suis certain qu’il va encore faire mieux. La première saison, c’est celle où vous vous adaptez et il va progresser."

Après avoir semé de jolies promesses : avec désormais quatre réalisations, le deuxième meilleur buteur de l’équipe derrière Neal Maupay (neuf buts) a également fait marquer à quatre reprises et a été décisif une fois toutes les 211 minutes, soit mieux que quiconque à Brighton.