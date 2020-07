Un but presque synonyme de maintien: Trossard tombe bien © Belga Diables Rouges Jonathan Lange

Seul buteur du match à Norwich, le Diable qui n’avait plus marqué depuis le 18 janvier a retrouvé le chemin des filets au meilleur des moments.



Visiblement, Leandro Trossard adore Norwich. Mais il n’est pas certain que la réciproque se vérifie. Au contraire. À l’aller le 2 novembre dernier, l’ancien Genkois avait fait tomber à lui tout seul les Canaries avec un but et une passe décisive en sortant du banc (2-0). Les retrouvailles ont été fructueuses ce samedi, Trossard a inscrit le seul but de la rencontre d’une subtile reprise sur un centre d’Aaron Mooy (0-1).



