Trossard touché et incertain pour les Diables Diables Rouges Jonathan Lange Leandro Trossard était absent ce vendredi soir face à Burnley et sa créativité a considérablement manqué à Brighton, auteur d’un triste match nul (0-0). © Belga

L’ailier souffre selon les mots de son entraîneur des adducteurs. « Le diagnostic initial est assez positif, il n’est blessé que depuis un jour et nous devons lui laisser un peu de temps, a indiqué Graham Potter, ajoutant ensuite : nous espérons qu’il soit de retour après la trêve internationale ».



Convoqué par Roberto Martinez pour l’enchaînement des réceptions de la Suisse en amical puis de l’Angleterre et du Danemark en Ligue des Nations les 11, 15 et 18 novembre prochain, l’ancien Genkois demeure incertain.