Auteur d’un lob fantastique dimanche soir contre Brentford, Leandro Trossard pourrait manquer le choc face aux Blues. Le Diable rouge a été sorti du terrain à la mi-temps par précaution parce qu’il ressentait une gêne à la cuisse. "Il ne se sentait pas au mieux cette semaine", a expliqué son entraîneur Graham Potter. "On verra comment il se sentira." Le staff de Brighton prendra donc une décision ce mercredi.

Du côté de Chelsea, on signalera l’absence de N’Golo Kanté, Thiago Silva et de l’Anglais Ben Chiwell qui risque de ne plus jouer cette saison (genou). Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek et Timo Werner sont quant à eux incertains, alors que Romelu Lukaku pourrait être titulaire, après son excellente montée au jeu dimanche (1 but et 1 penalty provoqué).