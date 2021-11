Blessé à la cheville depuis le 2 novembre dernier, Romelu Lukaku a fait son retour cette semaine. Mais le colosse ne s'entraîne qu'individuellement actuellement. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a fait le point sur la situation du Diable rouge. "Il n'est pas encore prêt", a annoncé le coach allemand. "Jour après jour, il se rapproche de l'entraînement collectif. Nous espérons qu'il intégrera le groupe ce dimanche mais nous devons voir comment il évolue d'ici là."

L'ancien entraîneur du PSG a souligné l'implication de Romelu Lukaku pour retrouver rapidement la forme. "Il fait de gros efforts pour revenir le plus vite possible et nous allons essayer dimanche à l'entraînement."

Présent face à la Juve?

La fumée blanche se précise donc pour Lukaku. Mais il ne sera pas présent ce dimanche face à Leicester City. Dans le meilleur des cas, il pourrait être présent en Ligue des champions ce mardi. “Tout ce que je peux dire, c’est qu’on va tout faire pour qu'il soit à l’entraînement dimanche”, poursuit Tuchel. “S’il s’entraîne avec le groupe et que tout se passe bien dimanche et lundi, alors, oui, il pourrait être dans le groupe pour le match contre la Juve et débuter la rencontre sur le banc. Mais ça fait beaucoup de si. Il se met déjà assez de pression lui-même, on ne va pas en rajouter", a conclu l'Allemand, sourire en coin.

Deuxième dans le groupe H de la Ligue des champions, Chelsea doit absolument gagner contre la Vieille Dame pour espérer accrocher la première place du groupe. Un match important que Romelu Lukaku voudra assurément disputer.

Sans lui, les Blues se sont plutôt bien débrouillés. Ils ont réalisé un 7 sur 9 en championnat et inscrit 11 buts dont un carton 7-0 contre Norwich et un 0-3 contre Newcastle. Leader du championnat, les hommes de Tuchel reçoivent les Foxes ce dimanche. Un véritable choc face à Castagne et Tielemans que Lukaku devrait vivre des tribunes.