Les deux attaquants font partie des huit joueurs de Chelsea écartés après avoir été contaminés au Covid-19. Lukaku et Hudson-Odoi peuvent reprendre l'entraînement à condition de présenter un nouveau test négatif.

"Si je comprends bien, nous avons besoin d'un test négatif et ils ont déjà été testés négatifs. Ils seront à l'entraînement s'ils sont négatifs, ensuite on verra. Ils ont été malades et ont eu des symptômes, mais on verra".

Les Blues sont 3e de la Premier League avec 38 points, 6 de moins que le leader Manchester City.