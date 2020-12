G. Co.

14 buts en 16 rencontres, soit un but toutes les 89 minutes. C'est le bilan impressionnant de Romelu Lukaku depuis le début de la saison à l'Inter Milan et sans compter les cinq buts inscrits avec les Diables rouges en autant de rencontres. C'est autant que Cristiano Ronaldo et mieux que Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic.

Adulé dans une grande partie de l'Italie, Big Rom' possède néanmoins encore quelques détracteurs. À l'image d'Antonio Cassano, ancien attaquant du Real Madrid et de la Roma notamment et qui a disputé 39 matchs avec la Squadra Azzurra.

Pour l'Italien, l'attaquant des Diables ne fait pas partie du top 5 mondial. "Physiquement parlant, c'est une bête, mais c'est tout", a expliqué l'Italien sur le plateau d'ESPN, "Vous dites que Lukaku a tout ? Mais chaque balle qu'il tente de contrôler s'écarte à 50m. Il a deux pieds carrés et n'a pas encore remporté de prix important dans sa carrière."

Et Cassano de poursuivre : "Seul un fou préférerait Lukaku à Benzema. Que tu prennes en compte l'âge ou pas, cela n'a pas d'importance. Si tu dois choisir entre Lukaku et un autre Scamorza (un fromage peu populaire en Italie, ici employé pour parler d'un attaquant peu côté, NdlR), alors tu choisis Lukaku. Mais si tu le compares avec un attaquant un peu sérieux, alors il n'y a pas photo."

S'il lui en fallait encore un peu, Lukaku trouvera un surplus de motivation dans ces propos pour tenter d'inscrire davantage de but contre La Spezia ce dimanche.