Timmy Simons était l'invité du journaliste flamand de la VRT Ruben Van Gucht ce samedi.

Avant que Jan Vertonghen et Axel Witsel ne le dépassent successivement ces derniers mois, Timmy Simons était, avec 90 capes, le joueur belge comptant le plus de rencontres internationales. Pendant des années, l'ancien brugeois, qui renforcera le staff de Zulte Waregem la saison prochaine, faisait partie des cadres de notre équipe nationale, qu'il a vu progressée au fil des années pour devenir l'une des équipes favorites du prochain Euro.

Un Euro, qui aurait dû débuter dans quelques semaines mais qui, en raison de l'épidémie de coronavirus, a été reporté d'un an. Une mauvaise nouvelle pour les Diables rouges selon Timmy Simons : "Notre défense est-elle vieillissante ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura une année supplémentaire l'an prochain et on ne sait pas tout ce qui peut arriver", a-t-il répondu à nos confrères de Sporza qui l'ont interviewé en Facebook Live, "Il ne pourra pas y avoir trop de pépins car ils ne rajeunissent pas."

"Nous devons également attendre de voir de quoi l'avenir sera fait pour certains de nos joueurs", a poursuivi l'ancien capitaine de Nuremberg, "Certains arrivent en fin de contrat (comme Thomas Meunier, Jan Vertonghen ou Dries Mertens, NdlR) et d'autres vont peut-être vouloir changer d'air. Un tel changement n'est pas toujours évident, même si cela peut donner une énergie positive également."

Mais pour Timmy Simons, notre équipe nationale restera malgré tout une des grandes favorites de l'Euro dans un an : "Si ils sont tous présents et en forme, nous possédons encore une des meilleures défenses d'Europe et du monde. Seulement, il faut parfois aussi compter avec des blessures, il suffit de regarder Hazard par exemple. Une bête chute... Je pense que les chances des Diables auraient été plus élevées en 2020 qu'elles ne le seront en 2021, mais si tout le monde est là, cela pourrait quand même très bien se passer."