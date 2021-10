Les propos du gardien belge continuent de faire réagir. Alors qu'il avait émis des critiques sur l'UEFA et le calendrier toujours de plus en plus dense où seul l'argent compte , le portier madrilène a pu recevoir certains soutiens comme Jamie Carragher.

"Brillante interview de Thibaut Courtois. Tout ce qu’il dit est juste, notamment pour le match de la troisième place. C'est une pure perte de temps”, a tweeté l'ancien joueur de Liverpool.

Tout le contraire de l'avis de Rafael Van Der Vaart. Le Néerlandais, retraité des terrains depuis trois ans, n'a pas hésité à critiquer le Diable Rouge.

"Les matchs, c’est ce qu’il y a de plus agréable pour un joueur. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Encore plus de la part d’un gardien.”

Pour l'ancien Oranje, le portier formé à Genk est hypocrite.

“Je trouve que cela n’a aucun sens. Qu’il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. C’est un joueur de football, il est copieusement payé par un club pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais on a tous connu ça”