Le Diable rouge suscite la convoitise en Europe.

En fin de contrat à Tottenham, Jan Vertonghen va probablement devoir se chercher un nouveau club à partir du 30 juin prochain. Le contrat du Diable rouge de 33 ans ne sera probablement pas prolongé et l'histoire d'amour entre Vertonghen et les Spurs, qui dure depuis 2012.

Mais le défenseur ne devrait pas avoir trop de mal pour trouver chaussure à son pied. Après l'intérêt déjà annoncé de plusieurs clubs italiens comme l'AS Rome, Naples ou l'Inter Milan, c'est en Espagne que Vertonghen attise désormais les convoitises. Selon les quotidiens sportifs AS et Sport, le Bétis Séville et Valence seraient sur la piste du joueur belge ayant disputé le plus de rencontres internationales. Mais habitué à touché un gros salaire à Londres, Vertonghen pourrait se montrer réticent à l'idée de devoir sacrifier une bonne partie de ses revenus, les deux clubs espagnols ne pouvant se permettre d'offrir un aussi beau contrat au Diable.