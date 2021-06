À une semaine du coup d’envoi de l’Euro 2020, ING a sondé les habitants des pays participant au tournoi afin de savoir quel pays ils voyaient remporter le trophée. C’est un peu sans surprise, et l’équipe de Deschamps a d’ailleurs tous les atouts pour s’imposer, que ce sont les Français qui se montrent les plus chauvins : 56 % voient leur équipe l’emporter. Portugais (46 %), Italiens (45 %), Espagnols (42 %) et Turcs (37 %) forment le top 5, devant les Allemands (35 %), puis les Belges (31 %).

Et si nous ne devions pas l’emporter, nous souhaiterions voir l’Allemagne couronnée (13 %), suivie de la France (10 %). Comme quoi, malgré le seum dont nous affublaient nos voisins, nous ne sommes pas (trop) rancuniers. Côté néerlandais, un tiers des habitants souhaiteraient la victoire de la Belgique en cas de défaite de leur équipe.

ING a analysé côte à côte le classement Fifa d’une équipe et la part de supporters pensant objectivement que la victoire est possible. "Plus une équipe est haute dans le classement Fifa, plus ses supporters sont réalistes quant aux chances de victoire. Des décalages de perception existent pourtant bel et bien dans le cas de la Turquie ou des Pays-Bas, respectivement surestimée et sous-estimés", indique Samuel Abettan, économiste auprès d’ING.